السعودية | توضيح “هام” من الجوازات بشأن تمديد تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيا !

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توضيح “هام” من الجوازات بشأن تمديد تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيا ! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:25 صباحًا, 31 ديسمبر 2019 م
المناطق_الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات بدء العمل في تمديد تأشيرات الخروج والعودة للعمالة الوافدة عبر منصة أبشر.
وكان أحد المواطنين وجه سؤالا لمديرية الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول إمكانية تمديد التأشيرة لعامله الذي خرج بتأشيرة خروج وعودة وانتهت مدتها.
وردت المديرية قائلة: “الخدمة المطلوبة متاحة من خلال حسابك عبر منصة أبشر”. لافتة إلى أنه في حال تعذر إجرائها التواصل مع الدعم الفني لخدمة أبشر عبر الرقم 920020405.
يشار إلى أن الجوازات أعلنت في بداية ديسمبر الجاري دخول 4 خدمات إلكترونية حيز التنفيذ، ضمن 13 خدمة لعدد من قطاعات وزارة الداخلية تم تدشينها أخيرا، منها خدمة (تمديد تأشيرة الخروج والعودة) وهي مشتركة بين (الجوازات) و(الخارجية) وتستهدف المقيمين الذين لديهم تأشيرات خروج وعودة، ويرغبون بالتأخر في العودة.
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