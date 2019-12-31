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شكرا لقرائتكم جامعة حائل تعلن موعد التسجيل في 5 برامج للدبلوم المهني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة حائل تعلن موعد التسجيل في 5 برامج للدبلوم المهني
تشمل الإعلام الرقمي والعلاقات العامة
متابعات الخليج 365 - حائل
أعلنت جامعة حائل، عن موعد التسجيل في 5 برامج للدبلوم المهني، حيث سيبدأ التسجيل بها في 01 يناير 2020م، وذلك عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وتشمل التخصصات (الإعلام الرقمي، العلاقات العامة، إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة الفنادق والقرى السياحية، إدارة وتنظيم المؤتمرات).
ويمكن الاطلاع على الشروط والتفاصيل عبر الإعلان المرفق.
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