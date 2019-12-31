جامعة حائل تعلن موعد التسجيل في 5 برامج للدبلوم المهني

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - حائل

أعلنت جامعة حائل، عن موعد التسجيل في 5 برامج للدبلوم المهني، حيث سيبدأ التسجيل بها في 01 يناير 2020م، وذلك عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتشمل التخصصات (الإعلام الرقمي، العلاقات العامة، إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة الفنادق والقرى السياحية، إدارة وتنظيم المؤتمرات).

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ويمكن الاطلاع على الشروط والتفاصيل عبر الإعلان المرفق.

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