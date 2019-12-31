إعلان نتائج القبول النهائي بكلية الملك فهد الأمنية

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي) وعلى المقبولين التقيد بالتعليمات التالية:

الوثائق المطلوبة

• أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها ، والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات ).

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مستلزمات الدخول لدورات الفرد الأساسي للعام الدراسي 1441هـ:

النــــــــــــوع عدد النــــــــــــــوع عدد حقيبة قماش مناسبة لوضع الأغراض الشخصية (حقيبة كتف) 1 بدله رياضية أزرق سماوي نصف كم 2 صورة شمسية 3×4 ويكتب عليها الاسم من الخلف 6 بدله رياضية أزرق سماوي كم طويل + قبعة (قبوع) ابيض سادة * بدون أي ألوان أو كتابات أو شعارات 2 صورة من بطاقة الأحوال واضحة ومكبرة 4 حذاء رياضي طبي خاص بالتمارين والجري 1 صورة من دفتر العائلة للطالب المتزوج 2 مستلزمات شخصية ( فرشاة ومعجون أسنان ، صابون ، شامبو ، مقص أظافر, منشفة حمام ) 1 صورة من الشهادة الدراسية مختومة ومصدقة 2 شراب اسود + ابيض 6 – 6 مبلغ نقدي لا يتجاوز (500) خمسمائة ريال كمصروف شخصي+بطاقة الصراف الآلي إن وجدت . – بخاخ أو بودرة خاصة لمنع رائحة الحذاء 1 ملابس داخلية بكمية كافية 10 حذاء حمام مناسب ” شبشب “ 1 بيجامة نوم ( لون كحلي ) 2 ملمع أحذية اللون أسود 1 نموذج رقم حساب الآيبان الخاص بالطالب مختوم من البنك (نموذج إيداع الراتب) بشرط أن يكون الحساب نشط ومفعل

عند التحضير لمقر الكلية يحب التقيد بالتعليمات التالية :

1. وقت ومكان التحضير الساعة ( 8 ) من صباح يوم ( الأربعاء) بتاريخ 6 / 5 /1441هـ عبر البوابة الشرقية بوابة رقم (5) ويكون الطالب متناولاً وجبة الإفطار.

2. عدم التحضير بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف .

3. يجب حلاقة شعر الرأس على الرقم ( صفر ) .

4. يجب وضع لوحة اسم ” لاصق ” على الفانيلة الرياضية .

5. وضع سحّاب لجيب البنطلون الرياضي .

6. يمنع منعاً باتاً إحضار أي أجهزة اتصال أو أجهزة إلكترونية أخرى ، علماً بأنه سيتم مصادرة المضبوط.

7. يمنع منعاً باتاً إحضار أي ملبوسات مدنية غير المطلوبة أعلاه .

8. يمنع منعاً باتاً إحضار ” الدخان ، الولاعة ، التنباك ، السيجارة الإلكترونية … إلخ “

9. إحضار ملف علاقي أخضر وتوضع فيه الأوراق المطلوبة ويكتب عليه الاسم ورقم الطلب من الخارج .

10. ضرورة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية قبل الالتحاق بالدورة.

11. يمنع التحضير بأدوية من غير وصفة طبية.

لمعرفة نتيجة القبول النهائي ( اضغط هنا).

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