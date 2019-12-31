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إعلان نتائج القبول النهائي بكلية الملك فهد الأمنية
لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي) وعلى المقبولين التقيد بالتعليمات التالية:
الوثائق المطلوبة
• أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها ، والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات ).
مستلزمات الدخول لدورات الفرد الأساسي للعام الدراسي 1441هـ:
|النــــــــــــوع
|عدد
|النــــــــــــــوع
|عدد
|حقيبة قماش مناسبة لوضع الأغراض الشخصية (حقيبة كتف)
|1
|بدله رياضية أزرق سماوي نصف كم
|2
|صورة شمسية 3×4 ويكتب عليها الاسم من الخلف
|6
|بدله رياضية أزرق سماوي كم طويل + قبعة (قبوع) ابيض سادة * بدون أي ألوان أو كتابات أو شعارات
|2
|صورة من بطاقة الأحوال واضحة ومكبرة
|4
|حذاء رياضي طبي خاص بالتمارين والجري
|1
|صورة من دفتر العائلة للطالب المتزوج
|2
|مستلزمات شخصية ( فرشاة ومعجون أسنان ، صابون ، شامبو ، مقص أظافر, منشفة حمام )
|1
|صورة من الشهادة الدراسية مختومة ومصدقة
|2
|شراب اسود + ابيض
|6 – 6
|مبلغ نقدي لا يتجاوز (500) خمسمائة ريال كمصروف شخصي+بطاقة الصراف الآلي إن وجدت .
|–
|بخاخ أو بودرة خاصة لمنع رائحة الحذاء
|1
|ملابس داخلية بكمية كافية
|10
|حذاء حمام مناسب ” شبشب “
|1
|بيجامة نوم ( لون كحلي )
|2
|ملمع أحذية اللون أسود
|1
|نموذج رقم حساب الآيبان الخاص بالطالب مختوم من البنك (نموذج إيداع الراتب) بشرط أن يكون الحساب نشط ومفعل
عند التحضير لمقر الكلية يحب التقيد بالتعليمات التالية :
1. وقت ومكان التحضير الساعة ( 8 ) من صباح يوم ( الأربعاء) بتاريخ 6 / 5 /1441هـ عبر البوابة الشرقية بوابة رقم (5) ويكون الطالب متناولاً وجبة الإفطار.
2. عدم التحضير بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف .
3. يجب حلاقة شعر الرأس على الرقم ( صفر ) .
4. يجب وضع لوحة اسم ” لاصق ” على الفانيلة الرياضية .
5. وضع سحّاب لجيب البنطلون الرياضي .
6. يمنع منعاً باتاً إحضار أي أجهزة اتصال أو أجهزة إلكترونية أخرى ، علماً بأنه سيتم مصادرة المضبوط.
7. يمنع منعاً باتاً إحضار أي ملبوسات مدنية غير المطلوبة أعلاه .
8. يمنع منعاً باتاً إحضار ” الدخان ، الولاعة ، التنباك ، السيجارة الإلكترونية … إلخ “
9. إحضار ملف علاقي أخضر وتوضع فيه الأوراق المطلوبة ويكتب عليه الاسم ورقم الطلب من الخارج .
10. ضرورة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية قبل الالتحاق بالدورة.
11. يمنع التحضير بأدوية من غير وصفة طبية.
لمعرفة نتيجة القبول النهائي ( اضغط هنا).
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