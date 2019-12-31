موعد تدشين الواجهة البحرية في عسير

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - ابها

ينطلق حفل تدشين الواجهة البحرية لعسير بمركز الحريضة غرب منطقة عسير على ساحل البحر الأحمر برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مساء الخميس الموافق 2 يناير ويستمر لمدة 15 يوماً.

ومن ضمن الفعاليات عروض شيقة للسيرك مقدمة خصيصاً لزوار الواجهة البحرية لعسير والتي من خلالها يستمتع الزوار بما قد يشاهدونه من هذه العروض المصاحبة طوال الـ 15 يوماً لكونها أول مرة تقام على ساحل المنطقة.

يتزامن ذلك مع إجازة منتصف العام الدراسي التي يرغب فيها الكثير من الأسر وأبنائهم زيارة الواجهة البحرية خلال هذا الموسم.