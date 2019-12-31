الربيعة: مشروعات السعودية باليمن بلغت 16.7 مليار دولار خلال 5 سنوات

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة،أن قيمة المشاريع السعودية المنفذة في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 16.7 مليار دولار أمريكي.



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وأضاف الربيعة، أن المملكة العربية السعودية تُعد أكبر داعم دولي لليمن، موضحا أنه بلغت مشاريع المركز المنفذة في اليمن 383 مشروعًا بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي شملت مختلف القطاعات، قُدمت لجميع المحافظات بكل حيادية.

وأشار الربيعة، إلى أن العمل الإنساني السعودي ينطلق إلى آفاق رحبة ويعكس الصورة المشرفة لمملكة الإنسانية، حيث يعمل المركز في 46 دولة حول العالم ويستعد لاحتضان المؤتمر الإنساني الدولي بدورته الثانية في مارس 2020.