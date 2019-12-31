النفط يسجل ذروة 3 أشهر بدعم اتفاق التجارة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر، مدعومة بتفاؤل حيال اتفاق تجارة صيني أمريكي متوقع وبيانات صناعية قوية، في حين يراقب المتعاملون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد ضربات جوية أمريكية في العراق وسوريا.



وبلغ خام القياس العالمي برنت 68.99 دولار للبرميل، في حين سجل الخام الأمريكي 62.34 دولار للبرميل، وكلاهما أعلى سعر منذ 17 سبتمبر/أيلول. وللعام بأكمله، زاد برنت 27% في 2019 وارتفع خام القياس الأمريكي زهاء 36%.

وانحسرت العقود الآجلة أثناء الجلسة، حيث بلغت مكاسب برنت 28 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 68.44 دولار للبرميل. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات لتغلق على 61.68 دولار للبرميل.

وأبلغ بيتر نافارو مستشار التجارة للبيت الأبيض فوكس نيوز في مقابلة أن من المرجح توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى تقرير بأن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتوقيع الاتفاق لكنه لم يؤكد صحته.

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كانت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست نقلت عن مصدر قوله إن "واشنطن أرسلت دعوة وبكين قبلتها."

وأضرت حرب التجارة بين أضخم اقتصادين في العالم بثقة الأسواق في أنحاء العالم.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات التداول، في مذكرة "تفاؤل التجارة الأمريكية الصينية يواصل تحفيز الطلب على الأصول عالية المخاطر مثل النفط والسلع الصناعية الأخرى والأسهم."

وفي الصين، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن نشاط المصانع نما مجددا على الأرجح في ديسمبر/كانون الأول الجاري، وإن كانت الأسواق تنتظر تفاصيل هدنة التجارة.

من ناحية أخرى، يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية أمس الأحد ضد جماعة كتائب حزب الله، في حين أغلق المحتجون في العراق حقل نفط الناصرية في جنوب البلاد لفترة وجيزة يوم السبت.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تدرس إغلاق ميناء الزاوية في غرب البلاد وإجلاء العاملين من مصفاة الميناء بسبب اشتباكات قريبة من الموقع.