5 مزايا لجهاز الخدمة الذاتية لدى الجوازات

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت المديرية العامة للجوازات الضوء على جهاز الخدمة الذاتية، الذي يُمكن المسافر من إنهاء إجراءات السفر دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات.

وقالت الجوازات في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: إنه بإمكان المسافر تجربة الجهاز أثناء السفر عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

وتُمكن أجهزة الخدمة الذاتية المسافر من إنهاء جميع إجراءات السفر وذلك بتسجيل دخوله أو خروجه بشكل مباشر دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات.

وأوضحت الجوازات خطوات وطريقة عمل الجهاز على النحو التالي:

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1- يقوم الجهاز بقراءة بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية للمسافر.

2- فحص البيانات.

3- التقاط صورة للمسافر.

4- مسح بصمات المسافر للتحقق من هويته.

5- طباعة إيصال يؤكد عبور المسافر.

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