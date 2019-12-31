صور.. أمير مكة بالنيابة يزور الشيخ الشريم في منزله بالطائف

زار الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اليوم، إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم في منزله بالطائف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.

وكان الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز زار أمس الأحد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري في منزله بالطائف.