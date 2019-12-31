السعودية اليوم / محافظ العيدابي يستقبل مدير المراكز الصحية بصحة جازان



العيدابي 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري بالمحافظة اليوم، مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية بصحة جازان محمد بجوي ‬ومدير القطاع الشرقي محمد الفيفي، بحضور شيخ شمل بلغازي علي بن حسن الغزواني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها، والرفع من كفاءة العمل وذلك لتلبية احتياج الأهالي من الخدمات الصحية، وتخفيف الضغط على مستشفى العيدابي العام، والرقي بمستوى الخدمات الصحية بالعيدابي.

وعقب اللقاء تفقد الظافري مركز الرعاية الصحية الأولية، مطلعا على الخدمات المقدمة للمرضى.

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03:27ت م

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