ثقافي / محاضرة علمية في السيح غدا



السيح 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

يقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غدا، محاضرة علمية في شرح قوله تعالى " فريق في الجنة وفريق في السعير " يلقيها الشيخ عبدالله بن حماد الرسي بعد صلاة المغرب

في جامع تميم الداري بحي الزاهر في مدينة السيح.

‏وتأتي المحاضرة ضمن المناشط الدعوية التي ينظمها المركز لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

02:05ت م

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