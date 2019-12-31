عاجل.. الكشف عن 10 آلاف انتهاك حوثي بحق المدنيين في الضالع

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

رصدت شبكة حقوقية يمنية، 10 الآف و509 انتهاكا لحقوق الانسان في محافظة الضالع (جنوب البلاد)، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الفترة من 8 أغسطس 2015 ، وحتى 10 ديسمبر من العام الجاري.



وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (غير حكومية)، في تقرير اطلقته، الاثنين، ان فريقها الميداني وثق 453 حالة قتل طالت المدنيين خلال ذات الفترة بينهم 23 امرأة، و17 طفلاً، في عدد من مديريات محافظة الضالع.

كما وثق 1624 حالة إصابة للمدنيين بينهم 62 طفل 42 امرأة، اضافة إلى رصد 1032 حالة اعتقال تعسفي طالت المدنيين و25 حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.

Advertisements

وبحسب التقرير، فقد رصد الفريق الميداني، 2015 انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة من بينها، 27 حالة تفجير منازل، و 312 حالة اقتحام وتفتيش، و202 حالة اقتحام ونهب، و548 حالة تدمير جزئي، و148 حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، وإضافة إلى تفجير3 جسور عامة و216 حالة نهب طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين.

ووثق فريق الرصد الميداني 4800 أسرة تم تهجيرها قسريا و9 حالات إغلاق مدارسة تعليمية، وكذا تجنيد 200 طفل والزج بهم إلى جبهات القتال، اضافة إلى تحويل ميليشيا الحوثي مدرستين إلى ثكنات عسكرية.

وفيما يخص انتهاكات حرية الفكر دور العبادة، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 13 حالة انتهاك منها حالتين إحتلال دار القرآن والعلوم الشرعية بدمت وتحويله إلى سجن وثكنة عسكرية للميليشيا، إضافة إلى احتلال دار عفراء للبنات و5 حالات إعتقال خطباء و6 حالات فرض أئمة وخطباء من عناصر ميليشيا الحوثي.

كما رصد الفريق 9 نقاط تفتيش عسكرية استحدثتها ميليشيا الحوثي على جميع مداخل ومخارج مديريات دمت وجبن وقعطبة، بمحافظة الضالع.