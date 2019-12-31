شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مستشفى بقيق على تعثره شهرا إضافيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف المجلس المحلي لمحافظة بقيق استكمال العمل في مستشفى بقيق العام المتعثر خلال الشهر القادم، بعد أن تم فتح المظاريف الخاصة بالمقاولين لاستلام المشروع.

جاء ذلك خلال عقد أعضاء المجلس المحلي بمحافظة بقيق لقاء مع مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، وذلك لمناقشة المشاريع الصحية بالمحافظة.

وقد ناقش الأعضاء سويد العتيبي، وظفر الدوسري، وعلي المري، وعلي عبدالهادي مع مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية آخر مستجدات المستشفى المتعثر وفترة استكماله لخدمة الأهالي بالمحافظة.

من جانبه، وصف عضو المجلس المحلي بمحافظة بقيق سويد العتيبي اللقاء، الذي عقد مع مدير الشؤون الصحية بأنه كان مهما وخرج بنتائج إيجابية تهم مصلحة المواطنين والمقيمين بالمحافظة للاستفادة من الخدمات الصحية.

وبيَّن العتيبي أن الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية قامت بفتح مظاريف المقاولين المتقدمين لاستكمال المشروع، وخلال شهر سيتم تسليم المشروع للمقاول المعتمد والبدء في العمل لاستكمال المشروع والانتهاء منه.

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وأضاف العتيبي: إنه أيضاً تم خلال اللقاء مناقشة تطوير المستشفى الحالي ليواكب تطلعات الأهالي بمحافظة بقيق في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للخدمات الصحية، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة محافظ محافظة بقيق محمد المتحمي.

يذكر أنه تم البدء في العمل بمشروع المستشفى منذ عام 1433هـ، وتم حتى الآن إنجاز 70% ويتسع لـ 100 سرير، وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على إغلاق موعد استلام العروض لاستكمال إنشاء وتسليم أعمال المشروع لم تعلن وزارة الصحة حتى الآن عن المقاول الجديد لإنهائه.

ويتكون المشروع من دورين، الأرضي للأقسام العلاجية، مثل العيادات الخارجية، والعلاج الفيزيائي، والغسيل الكلوي، والطوارئ، إضافة إلى الأقسام التشغيلية، مثل المختبر والأشعة، وأقسام الخدمات «الصيدلية، والتعقيم، والمغسلة، والمطبخ، والمستودع»، وأقسام الإدارة، التي تتضمن إدارة المستشفى والإدارات التابعة لها، إضافة إلى المكتبة الطبية، والسجلات الطبية، إلى جانب أقسام التنويم للرجال والنساء والأطفال، وقسم النساء والولادة والعناية المركزة وقسم العمليات.

وكانت ”الخليج 365” قد تناولت الموضوع في عدد سابق وسلطت الضوء على المستشفى المتعثر منذ 5 سنوات، الذي ما زال يبحث عن مقاول جديد لإكماله.