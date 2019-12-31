شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان لـ «الشتاء» بنادي الصم والان نبدء بالتفاصيل

يطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية في الأول من جمادى الآخرة مهرجان الشتاء الموجه للصم وضعاف السمع بمقر النادي بالدمام، حيث يهدف المهرجان إلى تفعيل دور النادي في تنمية المواهب واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع، وإعطاء مساحة كافية للصم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة والاستفادة من مرافق النادي بما يخدم البرامج والفعاليات التي تتنوع في مضمونها منها الثقافي والاجتماعي والرياضي ومسرحيات ترفيهية إلى جانب إقامة مباراة خاصة مع قدامى اللاعبين بالمنطقة.

وأوضح رئيس النادي سعيد الباحص، أن محور النهوض بمقومات تطوير منظومة عمل النادي في مختلف البرامج والألعاب يكمن في صناعة برامج مبتكرة تلامس اهتمام الصم وتلبي رغباتهم وجعل النادي يمثل لديهم محورا يسهم في رفع كفاءة الأداء وينمي مواهبهم وقدراتهم.

وأضاف الباحص إن المسؤولية عليهم كأعضاء مجلس الإدارة بالنادي أصبحت مضاعفة، وذلك بأن يبقى الفيصل في الأمر هو منهجية الدور المطلوب منهم في إدارة عمل النادي بما يعود بالنفع على الصم.