شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان لـ «الشتاء» بنادي الصم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس النادي سعيد الباحص، أن محور النهوض بمقومات تطوير منظومة عمل النادي في مختلف البرامج والألعاب يكمن في صناعة برامج مبتكرة تلامس اهتمام الصم وتلبي رغباتهم وجعل النادي يمثل لديهم محورا يسهم في رفع كفاءة الأداء وينمي مواهبهم وقدراتهم.
وأضاف الباحص إن المسؤولية عليهم كأعضاء مجلس الإدارة بالنادي أصبحت مضاعفة، وذلك بأن يبقى الفيصل في الأمر هو منهجية الدور المطلوب منهم في إدارة عمل النادي بما يعود بالنفع على الصم.
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