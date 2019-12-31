شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على اختبارات مدارس الشرقية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تنتهي اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام بمدارس الشرقية. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الميدان التعليمي بمدارس المنطقة الشرقية شهد حركة دؤوبة تتسارع وتيرتها في أروقة قاعات الاختبارات وغرف الكونترول، وذلك منذ باكورة انطلاقتها، التي سجلت معها حركة زيارات للقيادات التعليمية بمدن ومحافظات المنطقة والمشرفين والمشرفات للمدارس وفق جدولة زمنية مبرمجة، ويأتي ذلك ضمن توجيهات مدير عام التعليم بالمنطقة د. ناصر الشلعان.

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