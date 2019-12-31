شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ورشة «النظم المؤسسية» بتعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الفهيد، خلال كلمتها الافتتاحية، على أهمية هذه الجائزة التي تحمل اسم المؤسس -طيب الله ثراه-، حيث أصبح التميز ضرورة ومطلبا لرفع الأداء ومستوى المنافسة وصولا للجودة الحقيقية.
وشددت الفهيد على ضرورة مواكبة تطور الميدان والعمل بكافة معايير الجائزة وشروطها، لما له أثر في تطبيق ممارسات متميزة ينعكس تطبيقها بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في المدارس، مقدمة شكرها لمدير مركز التميز وفريق العمل القائم.
واستعرضت مدير مركز التميز بتعليم المنطقة الشرقية فاطمة رويس، الرؤية الإستراتيجية للنظم المؤسسية المستدامة لإدارة تعليم الشرقية، ومبادئ الجودة ومعايير الجائزة ومصفوفة مبادئ الجودة والتميز، والأدوار القيادية المطلوبة لتطوير الأداء في ضوء معايير متطلبات الجائزة.
كما سلطت الضوء على أداة التقييم «إتقان» والأوزان المعتمدة للممكنات والنتائج وأدوات تشخيص واقع النظم المؤسسية وفق معايير محددة، بالإضافة إلى بناء خطة العمل وكتابة تقرير الجاهزية للمشاركة، ومعالجة فرص التحسين والتقييم الداخلي والمقارنات المرجعية.
واختتمت الورشة بنقاش مفتوح من قبل مديرات الإدارات، أسفر عن تحديد عدد من القرارات والتوصيات.
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