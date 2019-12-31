شكرا لقرائتكم خبر عن 20 حديقة جديدة تدخل الخدمة بالقطيف في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، إنشاء 20 حديقة جديدة صممت وفق أعلى المعايير الهندسية خلال عام 2020.

وأضاف إنَّ البلدية تعمل على ثلاثة مشاريع لإنشاء وتطوير وتأهيل الحدائق في قرى ومدن محافظة القطيف، والعمل على زيادة الحدائق والساحات ومجاميع ألعاب الأطفال، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج جودة الحياة، التي تستهدف رفع نصيب الفرد من مساحة المسطحات الخضراء للوصول إلى 9م2 لكل فرد في عام 2030، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء حاليا 3م2 لكل فرد، متجاوزا المستهدف في نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في برنامج جودة الحياة 2020 البالغ 1.46م2 لكل فرد.

وأكد رئيس البلدية أنَّ عدد الحدائق العامة في محافظة القطيف حاليا 172 حديقة، روعي فيها توافر الوسائل الترفيهية، وساحات لممارسة الأنشطة الرياضية، إلى جانب الخدمات المساندة التي تهم الزائر.

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وأوضح أن محافظة القطيف تضم حاليا 3 واجهات بحرية مهيأة لاستقبال زوارها ومزودة بممرات للمشي، و40 ملعبا لكرة القدم، وساحة بلدية واحدة، ومتنزه واحد يحتوي على مئات الأشجار ونخيل الزينة، بالإضافة إلى جلسات للعائلات وممرات للمشاة.

وأبان أن تلك المشروعات تأتي ضمن خطة طموحة لتعزيز الغطاء النباتي وزيادة المسطحات الخضراء، من أجل تقديم أرقى مستوى من الخدمات الترفيهية، التي تنال رضا المواطنين.

وناشد الحسيني المواطنين المحافظة على تلك المنجزات من العبث والتخريب، مشيرا إلى أن البلدية تتابع إصلاح التلفيات أولا بأول دون تأخير، لكنها تأمل من الجميع القضاء على هذه الظاهرة.