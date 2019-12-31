شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على دور القطاع غير الربحي في مكافحة الجهل بالأمراض النفسية والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إنه في ظل جهل البعض بماهية الأمراض النفسية، وسبل التعامل معها، يتعاظم دور مؤسسات القطاع غير الربحي للقيام بواجبها، وتوعية المجتمع بهذه الأمراض، والعلاج المتوفر لها، والحرص على أن تكون الحملات التوعوية مبتكرة ومدروسة، وموضحة لآثار هذه الأمراض لتكون المحصلة الحد من تأثيراتها، وسرعة معالجتها.

جاء ذلك خلال تكريم سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، داعمي مبادرة «الشعور الأزرق» التي نظمها مركز الأميرة جواهر بنت نايف لمشاعل الخير مؤخرا، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتعنى بالتوعية بتأثير القلق والاكتئاب على الإنسان، وسبل التعامل معه.

مشيرا -يحفظه الله- إلى أن التكامل بين مختلف الجهات، سيسهم بمشيئة الله في انخفاض أعداد المصابين بهذه الأمراض، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه لهم.

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وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، لم تدخر جهدا في سبيل معالجة المصابين بالأعراض والأمراض النفسية، وذلك نابع من حرص مقامه الكريم -أيده الله- على رعاية أبنائه المواطنين، مشيرا سموه إلى أن نمط الحياة المتسارع أثر على الإنسان، وأوجد عددا من الأمراض التي أثرت على البعض، وجعلتهم يشعرون أنهم منعزلون عن المجتمع، غير قادرين على التفاعل معه، متمنيا سموه للمركز والداعمين التوفيق.

من جهتها، عبرت المديرة التنفيذية لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيا، عن شكرها وتقديرها لدعم سمو أمير المنطقة الشرقية، باسمها وباسم منسوبات المركز، مبينة أن هذه المبادرة لم تكن لتلاقي النجاح الذي حققته لولا توفيق الله ثم الدعم الكريم من سموه، وتوجيهاته التي تفضل بها لفريق العمل.

كما عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لهذه الفعالية، مبينا أن الشؤون الصحية تسعد بالشراكة مع القطاع غير الربحي في مبادرات مبتكرة، تساهم في تعزيز الصحة النفسية، وتخلق وعيا بهذه الأمراض وتأثيراتها.