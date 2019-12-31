شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 995 معتمرا عبر ميناء ينبع والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع علي المرواني: «تخلل الوصول برنامج استقبال، بمشاركة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، حيث قدمت الهدايا والورود للمعتمرين ابتهاجا بقدومهم».
وقدم المرواني شكره لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، وتذليل كافة العقبات، من خلال توفير الطاقات الفنية والبشرية، ومواكبة التطوير المستمر، وتجويد الخدمة، والاستفادة من البرامج التقنية الحديثة، لتسهيل حركة وانسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم كل ما من شأنه راحة ضيوف بيت الله الحرام.
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