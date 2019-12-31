شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محاور في مؤتمر «الإعلام الوطني» والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأمير د. سعد بن سعود بن محمد عميد الكلية: إن المؤتمر سيناقش عدة محاور، أبرزها مفهوم الإعلام الوطني، وقيمه المهنية، والأطر النظرية، والمرجعيات المعرفية للإعلام الوطني، والممارسات المهنية للإعلام الوطني عبر العالم، والإعلام الوطني في الأزمات والأحداث الطارئة، والاحتياجات المجتمعية، وتمكين الشباب.
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