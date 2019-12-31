شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مليون ريال لمشروعات بلدية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة منطقة عسير عقود عدد من المشروعات البلدية والخدمية، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

وأوضح أمين المنطقة د.وليد الحميدي أن العقود تشمل دراسات وتصاميم محاور تحسين المشهد الحضري بأبها بتكلفة بلغت 1.590.750 ريالا، ومشروعات صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأبها بتكلفة بلغت 6.168.676 ريالا، ومشروعات إعادة تأهيل وصيانة وفتح الطرق ببلديات «بللسمر» و«قنا» و«الحازمي» بتكلفة تجاوزت 21.016.979 ريالا، ومشروع إنشاء جدران استنادية وحمايات للطرق ببلدية «قنا» بتكلفة بلغت 699.920 ريالا، فيما كلف مشروع تسمية الشوارع والأحياء وترقيم الأملاك 2.999.000 ريال.

وأكد الحميدي أهمية أن تكون جميع المشروعات مطابقة للجودة، وإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة دون أي تأخير، والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات.