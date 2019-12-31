شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليار دولار لمشاريع مركز الملك سلمان في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر د.صالح التويجري أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كان عاملًا في تميز الجهود الإغاثية التي يبذلها لخدمة الإنسانية، والرفع من معاناة المحتاجين والمنكوبين، ودعم العديد من المنظمات الإنسانية؛ لمواصلة جهودها في الميدان الإغاثي، مثمنًا الدعم الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، في خدمة العمل الإنساني والإغاثي والتخفيف من معاناة اللاجئين والمنكوبين في العديد من الدول بالعالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص.

ونوه بدور المركز، الذي أصبح شريكًا للعمل الإنساني مع المنظمة، ممثلة بعدد من مكوناتها الأعضاء من جمعيات الهلال الأحمر في السودان، والأردن، واليمن، وفلسطين، والصومال، وجيبوتي، ولبنان، مشيرًا إلى العمل الاحترافي، والبرامج الإغاثية التي لمستها المنظمة، من خلال تعاون المركز مع الجمعيات الخليجية المانحة، من خلال مكتب التنسيق الإغاثي الخليجي، التابع لأمانة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار د.التويجري إلى شمولية وتنوع حراك المركز في المجالات الإنسانية المختلفة، التي تتجاوز تقديم الأعمال الغذائية والإنسانية والمستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية ومشاريع الإصحاح البيئي والتعليم، وتوفير المأوى والبرامج الإنمائية والتنموية، إلى تنفيذ الحملات الطبية التطوعية المتخصصة، وبرامج الدعم النفسي، والقضاء على الجوع، وتمكين المرأة، وبرامج مكافحة العمى، وكفالة الأيتام، وغيرها من البرامج النوعية ذات الاحتياج الشديد.

جاء ذلك، عقب تقرير تلقته المنظمة مؤخرًا، تضمن جهود المركز حتى نهاية نوفمبر الماضي، وفق منظومة عمل إنسانية، استهدفت خدمة العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص، في ظل المآسي التي تتوالى على بعض الدول، بسبب الصراع والحروب والكوارث الطبيعية.

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وأشاد د.التويجري، بما كشفه التقرير عن إحصائيات مشاريع المركز، التي بلغت 1092 مشروعًا، نفذت بالتعاون مع 144 شريكًا، وبلغت تكلفتها الإجمالية 4.254.318.198 دولارا أمريكيا.

وأكد التقرير تنفيذ 87.82% من المشروعات لتخفيف معاناة دول اليمن وفلسطين وسوريا والصومال، وأن المركز يواصل تقديم مساعداته في اليمن، بإجمالي 383 مشروعًا، بقيمة 2.914.679.778 دولارا، و83 مشروعًا في فلسطين، بتكلفة 355.872.681 دولارا، و204 مشاريع في سوريا، بتكلفة 285.338.699 دولارا، وفيما يخص الصومال، وصلت المشاريع لـ39 مشروعًا، بتكلفة 180.409.427 دولارا.

ونوه د.التويجري بدعم وتمكين المرأة بالمشاريع التي نفذها المركز، والتي بلغت 225 مشروعًا، بتكلفة 650 مليون دولار، واستفادت منها 63 مليون سيدة من دول عديدة، شملت لبنان واليمن والصومال وسوريا وجيبوتي، مشيرًا إلى برامج المركز لدعم وكفالة الأيتام، التي تستهدف 3436 يتيمًا ويتيمة باليمن ولبنان وسوريا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أسهمت على مستوى العالم في برامج دعم اللاجئين وتقديم الدعم للدول المستضيفة، ودعم المنظمات الأممية والدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتجاوز ما منحته المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى الآن مبلغ 17 مليار دولار.