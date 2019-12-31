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بحث إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض

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طالب مجلس الشورى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق، وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

وقال مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان: إن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعا المجلس، البرنامج إلى تكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.

كما دعا إلى وضع الحوافز التمويلية، لتشجيع توجه المستثمرين، للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

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