شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تدريبية لموظفي الأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية، في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة، مطالبًا بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له.

ودعا عضو إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض «الزهايمر»، واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها، فيما طالب آخر بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية، وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.