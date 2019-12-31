شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تدريبية لموظفي الأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
ودعا عضو إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض «الزهايمر»، واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها، فيما طالب آخر بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية، وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.
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