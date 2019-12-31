شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بتوطين 80 % من الوظائف القيادية ومواجهة البطالة بتقليل فجوة الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها، مشيرين إلى أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر المقبلة.

» فجوة الرواتب

وطالب أحد الأعضاء، خلال جلسة المجلس العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني بتقليل فجوة الرواتب في سوق العمل، والتوزيع الأمثل للموارد، وأكد آخر ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، ودراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

» توطين الوظائف القيادية

وطالبت إحدى العضوات، الوزارة، ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية.

» جهود وتحسينات

وأشار آخر إلى أن وزارة العمل لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأنها من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.

وثمن أحد الأعضاء جهود الوزارة للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكدًا أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعيًا إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين.

» تمكين الشباب

وأضاف د. الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وطالبت اللجنة في توصياتها بوضع إستراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي عملت على توطينها، من أجل تمكين الشباب السعودي وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين.

» إستراتيجية متكاملة

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وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وطالبت اللجنة في توصياتها بوضع خطة إستراتيجية متكاملة؛ لتنمية المواهب السعودية، ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية.

» محتوى أخلاقي

ودعت إلى تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، بالتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة المحتوى الأخلاقي في برامج التواصل الاجتماعي، مطالبة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته، ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني.

» ميزانية مناسبة

وطالب أحد أعضاء المجلس، الهيئة، بوضع خطة لرفع كفاءة الإنفاق، وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، كما طالب آخر بأن توجد الهيئة تنظيمًا لعمل الأفراد من خلال منصات التواصل الاجتماعي في مجال الإعلان.

ودعا أحد الأعضاء إلى دعم الهيئة للحصول على ميزانية مناسبة لتحقيق أهدافها، فيما لاحظت إحدى العضوات أن تقرير الهيئة لم يتضمن معلومات عن مجالات التدريب التي نفذتها الهيئة لمنسوبيها وأثرها على أعمالها.

» مخالفات وعقوبات

من جهتها، أكدت إحدى عضوات المجلس أهمية إشراف الهيئة على محتوى التطبيقات والألعاب الإلكترونية الوطنية برصد المخالفات، ووضع العقوبات على المحتوى المخالف للدين والتقاليد والفئة العمرية. ودعا أحد الأعضاء لإعادة بث القناة الاقتصادية، لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، مشيرًا إلى حاجة المتلقي إلى مزيد من البرامج الحوارية والتحليلية في هذا المجال.

» مذكرة تفاهم

ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا؛ للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين، الموقع في مدينة سيؤول، بعد الاستماع لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل.