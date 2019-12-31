- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تعرف على أبرز 10 فعاليات اليوم في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على أبرز 10 فعاليات اليوم في المملكة
من بينها ليلة عراب الطرب في الرياض البوليفارد
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشهد المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة المقامة في مختلف المناطق اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019م/ 5 جمادى الأولى 1441هـ.
ويشهد موسم الرياض ليلة عراب الطرب في البوليفارد، فيما تقام ورشة عمل مقدمة عن الذكاء الاصطناعي بتنظيم من “منشآت” في الخبر، بالإضافة إلى دورة “توظيف تطبيقات جوجل في العملية الإدارية” ضمن مبادرة العطاء الرقمي في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض.
كما تقام مباراة الباطن وجدة على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ومباراة العين والبكيرية على إستاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة.
وضمن فعاليات اليوم، تجربة الرسم على غلاف دفتر ملاحظات 2020، في حي الروضة- أبي طاهر الخطيب في جدة، ومهرجان أنغامي الترفيهي في مؤسسة عالم خيالي لتنظيم الفعاليات والمهرجانات بحي الوزيرية مقابل الإستاد الرياضي.
وأيضًا يشهد اليوم الثلاثاء، نشاط “المكتشفون الصغار” في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران، وورشة عمل “القفزات التقنية بعد 2020 وأثرها على أعمالنا”، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدورنز في الرياض، وأخيرًا فعالية نيرف ضمن موسم الرياض في ونتر لاند.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز 10 فعاليات اليوم في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.