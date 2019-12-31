التجارة تُشهر بمواطن باع أدوات كهربائية مخالفة بالرياض

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكم مخالفة تجارية على مواطن يدعى علي بن مساعد بن فرج آل شملان، صاحب مؤسسة أركان الشروق للتجارة في مدينة الرياض.

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ولفتت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، إلى أن المخالفة عبارة عن تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية، والمخالفة كانت حيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات.

وبالنسبة إلى العقوبة، قالت التجارة: إنه تم توقيع غرامة مالية على المخالف مع مصادرة وإتلاف الأدوات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

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