ولي العهد يستعرض هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

تعرضت الفنانة الإماراتية شمة حمدان لموجة واسعة من الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث إطلالة لها. وظهرت “شمة حمدان” في مقطع فيديو تم تسجيله خلال إحدى حفلاتها وتناقله عدد كبير من الحسابات على تطبيق “إنستقرام”، وهي تغني على المسرح مرتدية عباءة خاصة بالرجال. ونال المقطع عدد كبيرا من التعليقات وصلت لحد التنمر حيث كتب المتابعون: “هلا بالشيخ شمه حمدان” و”الأخ شمة حمدان” و”لا صوت لا صورة ولا أنوثة” و”شو وضع البشت؟” و”نسيت تلبس الشماغ” و”رجال ولا حرمة؟”.

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