“الزكاة والدخل”: “تخفيض مشروط” لضريبة المتعاملين مع شركات مفلسة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه في حالة عدم تلقي الشخص الخاضع للضريبة حقوقه المالية الكاملة عن العمل مع الشركات المفلسة، يجوز له تخفيض ضريبة المخرجات المحسوبة على المقابل المسجل في الإقرار الضريبي.

وتلقّت الهيئة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، استفسارًا من أحد العملاء قال فيه، «أعمل مقاولًا مع شركة أفلست ولم تعطني حساب الفواتير فما موقفي من الضرائب؟». وقالت «الزكاة والدخل»، أنه في حالة دعم حصول العميل الخاضع للضريبة المقابل المالي المستحق له بالكامل؛ يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي لم يسجل في الإقرار الضريبي، بشرط استيفاء كافة الشروط النظامية.