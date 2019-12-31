بالصور.. محاصرة عمالة مجهولة للسيارات بـ”أربعين جدة”

رصدت كاميرات قيام عدد من العمالة المجهولة، بمحاصرة السيارات في شارع الأربعين بجدة (شارع الأمير متعب حاليًّا) بحجّة البحث عن عمل. وفيما تخالف هذه الممارسات التعليمات الانضباطية، فقد شكا مرتادي محلات «الإلكترونيات والأدوات الصحية».

وتنتشر العمالة على طول الشارع بحثًا عن عمل في تخصصات «السباكة.. النجارة.. تركيب السيراميك…». وأصبحت تلك المهن مقصد العمالة السائبة، فيما يستغلون مخالفة بعض الكفلاء للنظام، الذي يمنع تشغيل عمالة عند الغير بأسعار مختلفة. ووفق المشاهد المصورة وثّقت، ممارسات العمالة في شارع الأربعين (شارع الأمير متعب حاليًّا) وتوافدها بشكل واضح بحثًا عن عمل. ويطالب العديد من الأهالي، بضرورة التحرك لضبط العمالة المخالفة، أو على الأقل وقف ممارساتها المخالفة بحسب صحيفة “عاجل”.