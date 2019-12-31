وزير التعليم يوافق على إقامة ملتقى المواطنة العالمية

رأس وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز، بحضور وزراء التعليم في عدد من الدول العربية، وعضوية عدد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بمدينة الرياض. وأكد وزير التعليم في كلمته خلال الاجتماع، أن مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يعد إحدى مبادرات حكومة المملكة، والأول من نوعه في مستوى جودة التعليم، وضمن مراكز الفئة الثانية التي تحدثها منظمة اليونيسكو، إذ يعدّ حلقة وصل بين المنظمات لضمان الجودة والتميز. وأضاف، أن اختصاصات المركز تستهدف تعزيز جودة التعليم، وتطوير البرامج البحثية، وتقديم استشارات تخصصية، وتفعيل برامج التدريب وبناء القدرات، مشيرا إلى أن المركز يسعى إلى أن يكون مرجعا موثوقا لتعزيز جودة التعليم المميزة في العالم العربي، وتحقيق رسالته في تنمية ثقافة الجودة والتميز ونشر المعرفة. وقال «نعتز بشراكتكم، ونفتخر بمشاركتكم في هذا المركز، الذي يعد من أهم المراكز في مجال تخصصه في المنطقة، ونتطلع إلى أن يحقق الآمال والأهداف المتوقعة». عقب ذلك، ناقش الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الإنجازات والتقرير المالي لـ2018، واعتماد اللوائح الإدارية، وعرض مشاريع وأنشطة المركز المقترحة 2020، ثم عرض ومناقشة موازنة 2019. وتم خلال الاجتماع انتخاب المملكة رئيسا مشاركا للفريق الدولي للمعلمين على مستوى العالم، كما وافق وزير التعليم على إقامة ملتقى إقليمي في الرياض خلال الفترة من 22 - 23 يناير، يركز على قضية المواطنة العالمية لتعزير القيم الإنسانية المشتركة. وتطرق الاجتماع إلى الأهداف الإستراتيجية للمركز.



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