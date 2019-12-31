أكد المواطن علي آل طامي أن أبطال القوات السعودية المسلحة المشاركين في الذود عن حياض دوت الخليج يؤدون واجبهم في صمت، ويعملون وهم على دراية كاملة بأنهم ربما يفقدون حياتهم في أي لحظة، هم يحملون أرواحهم على أكفهم للدفاع عن دوت الخليج والمواطن. ولفت آل طامي إلى أن إكرام هؤلاء الأبطال واجب، وأن جميع سكان محافظة سراة عبيدة يودون تكريم كل فرد منهم في بيته، لكن أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أهالي المحافظة طبق الفكرة، وسيقدم تطوعا منه القهوة والشاي والمشروبات والمأكولات لجنودنا البواسل القادمين والمغادرين عبر المحافظة على مدار الساعة. إلى ذلك رحب محافظ سراة عبيدة محمد بن جزوا بالفكرة ودشنها عصر أمس، وقال «هذه مشاركة من المواطن يشكر عليها، والمحافظة ترحب بأي مبادرة تعنى بالعمل الخيري والإنساني في المجتمع، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي يحمل بذرة الخير في داخله، وهذا المواطن جزء من المجتمع، واصفا الجنود المشاركين فيها بالنجوم والأبطال الحقيقيين، متمنيا أن يعودوا جميعهم لأسرهم سالمين».



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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يقيم مخيما لتكريم أبطال الحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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