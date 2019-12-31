350 شاب وفتاة لاعداد وتنفيذ مهرجان المجاردة

وقف محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح، على آخر التجهيزات في موقع فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي 1441«شتانا غير» بشارع الفن، ومهرجان العسل الكبير الثامن «عسلنا أجود»، والاستعدادات الأخيرة في تجهيز الموقع، وتجهيزات شارع الفن بالمعارض المصاحبة. وأكد ابن دلبوح أن برامج هذا العام ستكون نوعية ومتنوعة ولكافة شرائح المجتمع، ويقوم على إعدادها وتنفيذها فريق عمل من 350 من شباب وشابات المحافظة. ووعد محافظ المجاردة بتهيئة الموقع بما يليق بأهل المجاردة وزوارها. وقال «شارع الفن سيظهر بحلة جديدة هذا العام، وكذلك مهرجان العسل الذي سيقام في مركز المعارض بالمجاردة في أكبر صالة عرض للعسل بالمملكة، وتم تخصيص موقع للنساء في الاحتفال الرسمي الذي سينطلق يوم الجمعة القادم». وشكر محافظ المجاردة لرئيس البلدية على ما تقوم به البلدية من جهود جبارة لإنجاح مثل هذه الملتقيات والمهرجانات.



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