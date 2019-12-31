قرار محكمة يسمح بعبور الدراجات بين السعودية والبحرين

التشغيل التجريبي
كانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أصدرت بيانا أعلنت فيه إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتبارا من غد.
ترخيص
أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عماد المحيسن لـ«دوت الخليج»، أن السماح بالعبور تم بمبادرة من المؤسسة بالرفع للجهات المختصة بالمملكتين وصدور الموافقة على طلب المؤسسة بعد موافقة اللجنة المشتركة من المملكتين، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الدراجة النارية مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعوديةوالبحرين، وسيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم، على أن يتم إيقافها مؤقتا حفاظا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.
تحديد مسار
أوضح المحيسن أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات، قدوما ومغادرة، بالجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالا أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد،.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في جسر الملك فهد لـ«دوت الخليج» أنه ما زال قرار عدم السماح بالسفر باستخدام وسائل أخرى ساريا، مثل استخدام الدراجات الهوائية، أو المشي على الأقدام، أو الحيوانات، بالإضافة إلى منع مرور مركبات الأجرة.
عدم السماح بالسفر باستخدام الوسائل الآتية
الدراجات الهوائية
المشي على الأقدام
الحيوانات
مركبات الأجرة
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