أمير تبوك يلتقي أعضاء اللجنة العليا للتفوق العلمي

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان رئيس للجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز بمكتبة بالإمارة، أمس، أعضاء اللجنة العليا للجائزة، وفي بداية اللقاء رحب بالجميع، واطلع على تقرير مفصل عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والتميز والإبداع والابتكار، وتعزيز الانتماء الوطني والخدمة المجتمعية. وأكد أن الجائزة حققت نجاحات كبيرة حققها عدد كبير من الشباب والشابات بالمنطقة، منوها بالدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات دوت الخليج من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده. وأعرب أعضاء اللجنة العليا للجائزة عن شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على دعمه ورعايته للجائزة منذ انطلاقتها.



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