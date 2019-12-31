36 ألف متر مربع مسطحات خضراء بقوز الجعافرة تجذب المتنزهين

فيما أكد رئيس بلدية مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا انتهاء المرحلة الأولى والثانية لمشروع الواجهة البحرية بنسبة 100 %، طرحت البلدية 11 قطعة للاستثمار، وجذبت 36 ألف م2 من المسطحات الخضراء المتنزهين من كل المحافظات.

أوضح رئيس بلدية مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا أحمد محمد الأحوس لـ«دوت الخليج»، أن الواجهة البحرية في قوز الجعافرة هي من أهم المشاريع التي عكفت البلدية على تنفيذها، حيث تبلغ مساحة مسطحاتها الخضراء 36 ألف م2، إضافة إلى مظلات مطلة على البحر ومسرح احتفالات للمشاهدين بسعة 2000 شخص. وكشف الأحوس، أن مشروع الواجهة البحرية يتم على مراحل وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بنسبة إنجاز وصلت 100 %، منوها أن البلدية تسعى لاستكمال المراحل المتبقية، وأضاف أن المشروع يهدف إلى العناية بساحل الجعافرة وتحويله إلى منتجعات وطنية.

مواقع استثمارية

أشار الأحوس إلى وجود ممرات للمشاة بمساحة تبلغ 19 ألف م2، مضيفا أن الموقع يضم 11 قطعة استثمارية تعتزم البلدية طرحها لعدد من المشروعات التنموية والتطويرية، كما أن المركز يحظى باهتمام أمير منطقة جازان محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.