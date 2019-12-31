36 شهرا لإنهاء 15 خطا للحافلات السريعة بالمدينة المنورة

حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 36 شهرا لتنفيذ مشروع الحافلات السريعة، إذ يستهدف المشروع إنشاء شبكة حافلات للمدينة تتألف من 15 خطا للحافلات، بمستويات خدمة مختلفة، ومن المتوقع أن يحقق التصميم رؤية شبكة حافلات حديثة، وعلى وجه الخصوص لمحطات الحرم. وسيتضمن المشروع إنشاء 21 محطة بما في ذلك الأرصفة لكل اتجاه، وعدد محدد من جسور المشاة، على طول خط حافلات النقل السريع، وسيتم إنشاء طريق خاص بالمركبات وتركيب أنظمة في التقاطعات، لإعطاء الأولوية لحافلات الوصول.

لفتت الهيئة في سياق وثيقة المشروع التي اطلعت عليها «دوت الخليج»، إلى أن شبكة حافلات مشروع النقل العام بمنطقة المدينة المنورة، ترتكز على مسارين لحافلات النقل السريع «BRT-2 شرق -غرب، وBRT-1 أحد -الميقات»، و3 مسارات حافلات أولوية «حافلات النقل الترددي للمطار، الجامعة - قباء، ومحطة قطار الحرمين السريع إلى مركز المدينة»، وتكاملها مع شبكة مواقع المحطات «الاصطفاف والركوب».

وتم إكمال هذه الشبكة الأساسية بخدمات حافلات مرنة للأحياء، تستخدم تقنيات الاستجابة للطلب وبخطوط حافلات محورية، وهي مسارات تشغيلية اختيارية لخط حافلات الجامعة كأمر لتطبيق برنامج النقل العام لمنطقة المدينة، تم تعديل خط حافلات الأولوية من الحرم إلى محطة HHSR لتصبح جزءا من خط حافلات النقل السريع BRT-2، الذي يسير من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي عبر محطة HHSR إلى تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد مع خط BRT-2، ثم يسير على مسار BRT-2 إلى الحرم والشرق، وهذا الخط يعمل كحل مؤقت إلى أن يتم تنفيذ مشروع القطارات.

عدد 2 خط حافلات أولوية: تسير الحافلات على حركة مختلطة في الطرق الرئيسية

عدد 9 خطوط للأحياء: حافلات عند الطلب تسير على حركة مختلطة في المناطق ذات الكثافة، على أساس تغطية منطقة تجمع بقطر يراوح بين 2 و5كلم

عدد 2 خط، حاليّة للحافلات المحورية «مسارات اختيارية»

كامل خط الحافلات السريعة BRT- الشرق- الغرب يتكون من 3 قطاعات والتي تسير كما يلي:

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• القطاع BRT-2A من محطة المطار إلى منعطف الأمير عبدالمجيد.

يسير هذا القطاع A2 على مسافة 18.2 كلم تقريبا، ويتضمن 10 محطات للحافلات ونقطة اصطفاف وركوب واحدة «1»

ويسير هذا القطاع B2 على مسافة 8.7 كلم تقريبا، ويتضمن 5 محطات للحافلات ونقطة اصطفاف وركوب واحدة «1»

سيتم طرح المشروع على مرحلتين

مناقصة02 CBRT الحالية لتنفيذ جميع الأعمال المدنية والأنظمة