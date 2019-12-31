بدء تنفيذ البنية التحتية لحافلات مكة المكرمة

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات، وذلك بتوريد وتركيب المظلات لتكون إحدى محطات الانطلاق للركاب بمدينة مكة المكرمة، وتعد هذه المرحلة هي الأولى من مشروع النقل العام، ووفقا لمعلومات «دوت الخليج» فإن هذا المشروع الذي تم البدء فيه ستكون جميع المواقع والمحطات مجهزة بداخله بأحدث وسائل التقنية، وذلك من خلال معرفة موعد وصول الحافلات وانطلاقها والمسار الذي ستسير فيه، إضافة إلى إمكانية استخدام التطبيقات الذكية الخاصة بالموقع، والتي يعرف الراكب من خلالها كافة تفاصيل الرحلات وأحدث التعديلات الطارئة للرحلات. من جانبها، أوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة يتكون من 400 حافلة، ويشمل المشروع إنشاء المحطات الرئيسية للحافلات ومحطات التوقف لأكثر من 500 محطة ومواقف مظللة وموزعة على شبكة طرق تزيد أطوالها على 300 كلم، إضافة إلى تهيئة وتجهيز 12 مسارا وتمييزها كمسارات مخصصة للحافلات، لسهولة وسرعة التنقل وتحقيق جودة وكفاءة الخدمة المطلوبة مع إنشاء عدد 7 جسور للمشاة لعبور الشوارع الرئيسية والتنقل بين المحطات، مجهزة بالمصاعد الكهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تنفيذ أنظمة وأجهزة النقل الذكية بالحافلات والتحكم بالإشارات المرورية وإشارات المشاة.



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