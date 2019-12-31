العدل تعلن وظائف مطور برامج بالمرتبة السابعة للرجال

أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة «مطور برامج» بالمرتبة السابعة «للرجال» في مدينة الرياض. وقالت الوزارة «إن الوظائف ستشغل عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي».

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحا خلال هذا الأسبوع من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa وسينتهي الخميس المقبل 7 جمادى الأولى 1441 الساعة الـ12 مساء.

مطور برامج

ذكرت وزارة العدل أن الشروط التي يجب توافرها فيمن يريد التقدم لوظيفة مطور برامج أن يكون المتقدم سبق له حضور «اختبار القدرة المعرفية» المحدد للجامعيين، وتوفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يقوم المتقدم خلال التسجيل في الموقع برفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة. وشددت الوزارة على أنه في حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، مشيرة إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

إجازة صك أرض

أعلنت وزارة العدل عن صدور أمرين كريمين يقضيان بإجازة صك أرض مساهمة المنيرة وصك أرض مساهمة الشهابية في الأحساء. وكان صكا المساهمتين قد درسا لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها. وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات الصكوك تقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات، ورفع التوصيات بشأن المعالجة. وشهدت دراسة تلك الصكوك سرعة ملموسة في إنجازها واقتراح معالجتها، والعمل على سرعة معالجة ما جرت إحالته للفريق رفعا للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.