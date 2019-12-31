مطالب شورية لكفالة بتخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق، وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440 في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره البرنامج بتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم. ودعا المجلس، البرنامج إلى وضع الحوافز التمويلية، لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية.

الإدارة العامة

طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة، كما طالب المعهد بالتوسع في التدريب في المناطق التي لا يوجد بها فروع له. ودعا المعهد إلى بناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب في المناطق، وإعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على أعضاء هيئة التدريب.

الشؤون الاجتماعية

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/‏ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع إستراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي عملت على توطينها، من أجل تمكين الشباب السعودي وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين. ودعت اللجنة، الوزارة إلى تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية، وتقديم حوافز مختلفة لدعم هذا النوع من المشروعات. كما دعت اللجنة، الوزارة إلى إعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وقياس مدى رضاهم عنها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء.

الإعلام المرئي والمسموعانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439/‏ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة إستراتيجية متكاملة، لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية.

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ودعت اللجنة في توصياتها اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات إلى التعاون مع الجهات المختصة لمراقبة المحتوى الأخلاقي في برامج التواصل الاجتماعي. وطالبت اللجنة، الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته، ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني. كما طالبت الهيئة بوضع خطة لضبط وترشيد الإنفاق على بعض البنود، وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، بما يكفل تحقيق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي. وكان مجلس الشورى وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا، للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.

تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق

مطالبة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية

مطالبة معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية لموظفي الأجهزة الحكومية

مراقبة المحتوى الأخلاقي في برامج التواصل الاجتماعي