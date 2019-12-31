أمير حائل يتوج الفائزين بجائزة بصمة

توّج أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، الفائزين بجائزة سموه «بصمة» للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد، في عامها الثاني بفروعها الـ6 «الإبداع، مبادرة، العطاء، التميز، الأداء، بصمة»، والتي تهدف إلى التحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير في المجتمع. كما تمنح للمشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة، وذلك في فندق الملينيوم، بحضور رئيس هيئة تطوير منطقة حائل الأمير عبدالله بن خالد بن مساعد، ونائبه أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير النقل صالح الجاسر. ونال جائزة أمير حائل للإبداع أروى السالم في المجال العلمي، ودحيم الدحيم في التصوير الفوتوجرافي، وصالح المحيني في الفن التشكيلي، ونادر الشمري وعبدالعزيز المهيهي في ريادة الأعمال، وحقق جائزة أمير حائل للمبادرة جامعة حائل، وإدارة تعليم حائل، وغرفة حائل، بينما حققت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وعواد جزاع الرضيمان جائزة أمير حائل للعطاء. فيما حصل على جائزة التميز مدير جامعة حائل خليل البراهيم، ومدير إدارة النقل تركي الشمري، ومدير صحة حائل حمود الشمري، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل فريح العياد، ومدير خدمات المياه في حائل خالد الجمعان، ومدير إدارة شركة الكهرباء بحائل محمد اللحيدان، ورئيس غرفة حائل عبدالله العديم. وحققت المديرية العامة للشؤون الصحية جائزة الأداء الأفضل بالمنطقة، وتوج أمير حائل وزارة النقل بحصولها على جائزة أمير حائل للمشاريع والبرامج والمنجزات الابداعية غير الاعتيادية المستدامة، نظير نجاحها في تنفيذ مشروع نفق طريق الملك فهد ووزارة الصحة، نظير نجاحها في تنفيذ مشروع مستشفى الملك سلمان التخصصي، ومستشفى الولادة والأطفال.

880 مليون ريال

أعرب وزير النقل صالح الجاسر، عن شكره لأمير المنطقة على تتويج الوزارة بجائزة سموه «بصمة»، مؤكدا أن هذه الجائزة تعد دافعا معنويا لجميع منسوبي الوزارة لمواصلة سلسلة النجاحات في منظومة النقل في جميع فروعها، مبديا سعادته بما تحقق من إنجازات لمشاريع الطرق بالمنطقة، والتي بلغت كلفة إنشائها 880 مليون ريال، ونفذت خلال شركات وطنية، مثنيا على متابعة أمير منطقة حائل ودعمه لكل ما يعود على المنطقة بالفائدة والتطور.

1876 طبيبا

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أشاد وزير الصحة توفيق الربيعة بما تحقق من تضاعف عدد أَسِرة المستشفيات بمنطقة حائل، ومن القفزة في عدد الأطباء بالمنطقة، من 1114 إلى 1876 طبيبا، بنسبة زيادة بلغت 61% وتطرق معاليه للمشاريع التي افتتحت، وعلى رأسها مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، ومستشفى الولادة والأطفال، وأشار إلى قرب افتتاح مركز الأورام بالمنطقة ومركز جديد للأسنان. وأكد الربيعة أن متابعة أمير منطقة حائل ونائبه، والتحفيز الذي وجده منسوبو الصحة سهّل من تحقيق هذه النتائج التصاعدية، وقال إن القادم أجمل بفضل من الله، ثم دعم القيادة الحكيمة، واهتمام ومتابعة أمير المنطقة وتعاون الجميع.

تهنئة

هنأ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، دوت الخليج بقيادته الحكيمة وبأبنائها المخلصين الفائزين بالجائزة هذا العام، وحفز كل المبدعين والمبادرين والمخلصين لنيل الجائزة في النسخ القادمة، مشيراً إلى أن حديث العمل والإنجاز والنجاح أقوى وأكثر أثرا، وهذا ما تحقق -ولله الحمد- وقدم شكره لجميع القطاعات على هذه الإنجازات، وقال «دوت الخليج يستحق الكثير، ولا كثير على دوت الخليج، أدام الله على هذه البلاد أمنها وأمانها، وحفظ الله لها بالعزة مكانها، فبحوله وقوته ودعم هذه الدولة المباركة، وبعزيمة الرجال المخلصين ستكون الصدارة هي موقع المملكة في التنمية الشاملة، في جميع مناطق المملكة». وأضاف أمير حائل «قلم مشرط عدسة زناد» كلها لك أنت أيها المواطن، ولكن اعلم أنك أنت لها".