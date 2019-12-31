أمير حائل يتوج الفائزين بجائزة بصمة

880 مليون ريال
أعرب وزير النقل صالح الجاسر، عن شكره لأمير المنطقة على تتويج الوزارة بجائزة سموه «بصمة»، مؤكدا أن هذه الجائزة تعد دافعا معنويا لجميع منسوبي الوزارة لمواصلة سلسلة النجاحات في منظومة النقل في جميع فروعها، مبديا سعادته بما تحقق من إنجازات لمشاريع الطرق بالمنطقة، والتي بلغت كلفة إنشائها 880 مليون ريال، ونفذت خلال شركات وطنية، مثنيا على متابعة أمير منطقة حائل ودعمه لكل ما يعود على المنطقة بالفائدة والتطور.
1876 طبيبا
أشاد وزير الصحة توفيق الربيعة بما تحقق من تضاعف عدد أَسِرة المستشفيات بمنطقة حائل، ومن القفزة في عدد الأطباء بالمنطقة، من 1114 إلى 1876 طبيبا، بنسبة زيادة بلغت 61% وتطرق معاليه للمشاريع التي افتتحت، وعلى رأسها مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، ومستشفى الولادة والأطفال، وأشار إلى قرب افتتاح مركز الأورام بالمنطقة ومركز جديد للأسنان. وأكد الربيعة أن متابعة أمير منطقة حائل ونائبه، والتحفيز الذي وجده منسوبو الصحة سهّل من تحقيق هذه النتائج التصاعدية، وقال إن القادم أجمل بفضل من الله، ثم دعم القيادة الحكيمة، واهتمام ومتابعة أمير المنطقة وتعاون الجميع.
تهنئة
هنأ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، دوت الخليج بقيادته الحكيمة وبأبنائها المخلصين الفائزين بالجائزة هذا العام، وحفز كل المبدعين والمبادرين والمخلصين لنيل الجائزة في النسخ القادمة، مشيراً إلى أن حديث العمل والإنجاز والنجاح أقوى وأكثر أثرا، وهذا ما تحقق -ولله الحمد- وقدم شكره لجميع القطاعات على هذه الإنجازات، وقال «دوت الخليج يستحق الكثير، ولا كثير على دوت الخليج، أدام الله على هذه البلاد أمنها وأمانها، وحفظ الله لها بالعزة مكانها، فبحوله وقوته ودعم هذه الدولة المباركة، وبعزيمة الرجال المخلصين ستكون الصدارة هي موقع المملكة في التنمية الشاملة، في جميع مناطق المملكة». وأضاف أمير حائل «قلم مشرط عدسة زناد» كلها لك أنت أيها المواطن، ولكن اعلم أنك أنت لها".
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