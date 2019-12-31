كرسي الشيخ القرعاوي بجامعة القصيم يوقع منحا بحثية‏ مع 5 باحثين

وقع كرسي الشيخ علي القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم، عدة منح بحثية مع 5 باحثين، وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي، وعميد كلية الشريعة الدكتور خالد أبا الخيل، وأمين الكراسي البحثية بالجامعة الدكتور عبدالرحمن المحيميد، حيث وقع المشرف على الكرسي الدكتور فهد الضالع، إلى جانب الدكتور علي السكاكر، والدكتور إبراهيم حافظ حسين، والدكتور محمد العزب، والدكتور محمد فاروق أصيل، والزهراء المطرودي. وأكد «الضالع» عقب التوقيع، على أن هذه المنح البحثية تتناول ثلاثة موضوعات: الأول حول الشبهات المعاصرة المتعلقة بالقرآن الكريم، والموضوع الثاني عن المصاحف الإلكترونية من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية دراسة راصدة للخدمات والسلبيات والإيجابيات، فيما تمثل الموضوع الثالث في تفسير القرآن للأطفال من سورة الضحى إلى آخر سورة الناس للأعمار بين سن الثالثة والسابعة، حيث تقدم للكرسي ما يزيد على 30 باحثا‏ وتم اختيار 5 من بينهم.



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