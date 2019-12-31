

القدس المحتلة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اخوين من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين أحمد وخالد مصطفى نزال عسكر، بعد مداهمة منزل ذويهما في الحارة الشرقية من البلدة وتفتيشه.

// انتهى //

01:40ت م

0205





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.