السعودية اليوم / أعضاء المجلس البلدي ورئيس بلدية الحُرّث يتفقدون قرى المحافظة



الحرث 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

تفقد رئيس المجلس البلدي بمحافظة الحرث علي أبو عقيلة ورئيس بلدية الحرث المهندس عادل عكور وعدد من أعضاء المجلس اليوم عددًا من المشاريع بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وشملت الجولة المشروعات البلدية المنفذة والجاري تنفيذها في مجالات السفلتة والإنارة وغيرها من المشروعات في عدد من القرى التابعة للمحافظة، لبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية.

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