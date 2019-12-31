السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يلتقي مدير فرع وزارة النقل



الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه في ديوان الإمارة أمس مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سلمان بن محسن الضلعان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالطرق، وتنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

كما بُحث تعزيز التعاون وتطوير العمل المشترك بين الجهتين والحلول المستعجلة لعدد من المعوقات والمتعثرات.

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22:07ت م

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