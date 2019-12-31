السعودية | “رجال الأمن” أيقونة نجاح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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أثنى الملاك المشاركون وزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على الجهود التي يبذلها رجال الأمن مع الموظفين والقائمين على نادي الإبل في ضبط وتنظيم وإدارة المهرجان، في إشارة لما تتحمله جميع الجهاتُ المشاركة في التنظيم سواء كانت أمنية أم خدماتية.

ورغم انخفاض درجات الحرارة خاصة أثناء الليل، ينتشر رجال الأمن داخل مرافق المهرجان والفعاليات المصاحبة على مدار الساعة، إلى جانب تقديم المساعدة لكبار السن وإيصال الأطفال التائهين ومنع التدافع، حيث وفرت الجهات الأمنية كل الاستعدادات للتصدي لأي نوع من المخالفات قد تقع في المهرجان، مع إعداد محضر في الموقع ورفعه إلى النيابة العامة المتواجدة في مقر المهرجان فورا في حالة حدوث أية مخالفة لاقدر الله.

ويعمل رجال الأمن على توفير الحماية الأمنية لجميع مداخل ومخارج المهرجان (الداخلية والخارجية)، إلى جانب تكثيف الوجود الأمني في مواقع المزادات ولجنة التحكيم، وتأمين الناحية المرورية للمهرجان، واعتماد نظام التفويج المروري عند ازدحام موقع المهرجان وامتلاء مواقفه من خلال مواقف سيارات خارج الموقع، إضافة إلى وضع نقاط مرورية للسيطرة على تدفق السيارات من وإلى المهرجان.