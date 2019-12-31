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124 حديقة لاستقبال زوار جازان الفل مشتى الكل
مع 16 واجهة بحرية و130 ملعب كرة قدم
متابعات الخليج 365 - واس
أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها استعداداتها لاستقبال المتنزهين وزوار مهرجان جازان الشتوي الـ12 تحت شعار “جازان الفل مشتى الكل”، الذي ينطلق برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مساء الجمعة المقبل في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الأمانة والبلديات التابعة لها جهزت منذ وقت مبكر 124 حديقة بمدينة جيزان وبلديات المنطقة بمساحة إجمالية 3.047.885 متراً مربعاً، كذلك الواجهات البحرية والمتنزهات التي تبلغ 16 واجهة بحرية بمساحة 3.754.500 متر مربع ، و130 ملعب كرة قدم ، إلى جانب المواقع السياحية الأخرى.
وبين أن الأمانة والبلديات تقوم بالإشراف على 2248 مطعمًا للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم، بصفة دورية وبخاصة خلال فترة المهرجان، بالإضافة إلى تخصيص 5512 مختصاً بأعمال النظافة و 1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها.
وأكد بن سعيدان أن الأمانة تسعى لمواكبة فعاليات المهرجان الذي يستقطب العديد من الزوار ومرتادي المواقع السياحية العامة، خصوصًا أن فترة المهرجان تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، مؤكداً حرص الأمانة على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها لتلبية احتياجات الزوار في جميع المناسبات.
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