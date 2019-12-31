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مجلة طبية عالمية تشيد بنجاح حالة نادرة بمستشفى الملك خالد
تخص زائدة دودية لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد بالمجمعة في تشخيص واستئصال حالة نادرة لزائدة دودية لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا، حيث أوضحت صحة الرياض أن فريقًا طبيًّا جراحيًّا في مستشفى الملك خالد بالمجمعة تمكن من تشخيص واستئصال حالة نادرة لزائدة دودية مصاحبة لعدم اكتمال التفاف الأمعاء؛ مما أدى إلى وجودها تحت الكبد عند طفل عمره 11 عامًا.
وضم الفريق استشاري الجراحة العامة د. محمد محمود لاشين، واستشاري الجراحة في كلية الطب بجامعة المجمعة د. سعد القحطاني، وكذلك أخصائي الجراحة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة د. شوكت براي.
وفي نفس الإطار نشرت المجلة الطبية الأمريكية كيوريوس (cureus) الإنجاز الطبي ووصفت المجلة الحالة بالنادرة.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للمتابعة المستمرة من صحة الرياض للمستشفيات خارج مدينة الرياض، ودعمها بالكوادر المتخصصة، لمواجهة مثل هذه الحالات، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وكذلك دعم المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة.
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