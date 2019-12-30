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شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب شعبي واسع بتعيين امرأة بمنصب قيادي في القصيم والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
أصدرت وزارة الخدمة المدنية السعودية المسؤولة عن تنظيم وظائف القطاع العام، قراراً بتكليف "نورة بنت عبدالله المردسي" مديراً عاماً لفرع الوزارة في منطقة القصيم، ضمن إستراتيجية معلنة تستهدف تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية.
وقوبل تعيين وزارة الخدمة المدنية في السعودية، لامرأة في منصب مدير فرع الوزارة في منطقة القصيم المحافظة، باحتفاء واسع ذي طابع رسمي وشعبي، يعكس توجهات المملكة الجديدة لتمكين المرأة على كافة المستويات بما فيها تسلمها المناصب القيادية.ووجد قرار تعيين المرديسي صدى واسعا في المنطقة، سيما بعد أن استقبلها أمير المنطقة، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز في مكتبه، وهنأها بالمنصب الجديد.
وتلقت المديرة الوزارية الجديدة سيلا من التهاني من مواطنيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بالخطوة التي تشكل جزءا من إستراتيجية حكومية، تقوم على تكليف المزيد من النساء في مناصب قيادية.
ونشر حساب ”سعوديات مبدعات“ في موقع ”تويتر“، خبر تعيين المرديسي بجانب صورة لها مرتدية النقاب مع أمير القصيم خلال استقباله لها، حيث تلقت عبر ذلك الحساب المعني بتشجيع ودعم السعوديات، الكثير من التهاني.
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