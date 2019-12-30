مرتضى منصور يدعو لاجتماع عاجل لتصحيح مسار الكرة المصرية

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، للحضور إلى مقر النادي الأبيض، يوم الأربعاء المقبل، لعقد جلسة هدفها تصحيح مسار الكرة المصرية.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية:" هذه الدعوة تأتي لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة المؤقتة للجبلاية.

وأضاف: "الجلسة الهدف منها تصحيح مسار الكرة المصرية، وتقييم القرارات التي تصدر عن اللجنة".

وتقوم اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أغسطس/آب الماضي عقب استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة هاني أبوريدة بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من الدور ثمن النهائي.

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وأكمل مرتضى: "لم نطلب تغيير اللائحة وزيادة الاستبدال، لكننا نرغب في قيد لاعبين بدلاً من محمود كهربا وحمدي النقاز الهاربين من الزمالك".

وأضاف: "ما يحدث ظروف قهرية، ومن حقنا قيد لاعبين بدلاً منهما".

وكان الثنائي التونسي حمدي النقاز والمصري محمود عبدالمنعم كهربا قد فسخا عقديهما مع الفريق الأبيض من جانب واحد، وأعلن الأخير انضمامه للغريم التقليدي الأهلي منذ أيام قليلة.

ولا يحق للزمالك سوى قيد لاعب واحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل عدم السماح للأندية باستبدال اللاعبين وامتلاك الفريق لـ29 لاعبا في قائمته المحلية.

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.