دليل الخيانة.. كيف يقدم الإخوان أسرار دولهم لقادة التنظيم العالمي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تسجيل مسرَّب من اجتماع سري لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في الخرطوم، عن كيفية تقديم أعضاء الجماعة المعلومات السرية لدولهم لقيادات التنظيم حول العالم.

وظهر بمقطع الفيديو، الذي نشرته قناة «العربية»، قيادي تنظيم الإرهابي بالكويت طارق السويدان، وهو يقول لقيادات التنظيم الإرهابي: نعلم تمامًا أنكم تمتلكون قدرات بشرية غير عادية، مُشيرًا إلى أنه يعرف الحركة الإسلامية في كل مكان.

وأضاف السويدان: "أعرف أن القدرات البشرية لدى أعضاء التنظيم بالسودان متميزة جدًا، ونتوقع منكم شيئًا كبيرًا بحيث يُصبح السودان أنموذجًا".

وقال السويدان: "نحن نتابع الحصار الذي يجري على السودان، مُخاطبًا أعضاء التنظيم: نتابع صمودكم وإصراركم على المواجهة، وعدم الخضوع وعدم التنازل عن المبادئ".

وأكمل: "لا شك أن أوضاع مصر زادت عليكم الضغوط، وسنقدر ذلك بشدة إذا قدم من جهتكم تنازلات، من أجل أن تخففوا الضغوط عليكم"، مشيرًا إلى أن شيء من الانحناء أمام العاصفة لا يضر.